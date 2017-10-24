В Екатеринбурге отложили открытие улицы Колмогорова

Строители затянули прокладку новых теплосетей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Открытие улицы Колмогорова в Екатеринбурге перенесли на конец октября. Компания "Урал Инжиринг", которая прокладывает теплосети улицы от Толедова до Бебеля, 17, попросила отсрочку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что ремонт на Колмогорова начался еще 20 августа, а завершиться должен был 25 сентября. Сейчас дату окончания работ перенесли на 30 октября.

Добавим, что вчера в Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту, который был полностью закрыт для машин и трамваев более двух недель.

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