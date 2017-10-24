В Свердловской области фура съехала с заснеженной трассы и врезалась в дом

Водитель не учел погодные и дорожные условия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В Свердловской области фура съехала с дороги на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский и протаранила жилой дом.

По данным ГИБДД, 27-летний водитель большегруза не учел погодные условия и ситуацию на дороге, не справился с управлением, съехал с дороги, снес забор и врезался в частный жилой дом. В момент столкновения в доме никого не было. Водитель не пострадал.

Напомним, ГИБДД обратилась к автомобилистам в связи со сложными погодными условиями. Автоинспекция просит водителей соблюдать скорость, не совершать опасных маневров и быть предельно внимательными на дорогах.