В Свердловской области машина сбила четырехлетнюю девочку

Дедушка вел ребенка в детсад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
В Камышлове на улице Молодогвардейской автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу с дедушкой, сообщили в областном управлении ГИБДД 26 января.
Дедушка вел четырехлетнюю внучку в детский сад утром 24 января. Пешеходы начали перебегать дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход со светофором был в зоне видимости.
В результате девочка попала под колеса ВАЗ-21099. Ребенка доставили в приемное отделение больницы, где врачи диагностировали у малышки сотрясение головного мозга.
- Обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы. Полиция намерена привлечь дедушку к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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24 января в екатеринбургской больнице скончался восьмилетний мальчик, который 19 января попал под машину в Серове. Ребенок шел по улице с дядей и неожиданно выбежал на дорогу.