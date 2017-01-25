В Свердловской области машина сбила четырехлетнюю девочку

Дедушка вел ребенка в детсад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Камышлове на улице Молодогвардейской автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу с дедушкой, сообщили в областном управлении ГИБДД 26 января.

Дедушка вел четырехлетнюю внучку в детский сад утром 24 января. Пешеходы начали перебегать дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход со светофором был в зоне видимости.

В результате девочка попала под колеса ВАЗ-21099. Ребенка доставили в приемное отделение больницы, где врачи диагностировали у малышки сотрясение головного мозга.