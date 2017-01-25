Иномарка и ВАЗ столкнулись с фурой в Екатеринбурге

Две легковушки столкнулись с большегрузом у «Калины».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Екатеринбурге на улице Комсомольской две легковушки столкнулись с большегрузом в ночь на 26 января, сообщили в соцсетях очевидцы.

Массовая авария произошла около концерна «Калина». По словам очевидцев, «одиннадцатая» ехала со стороны переулка Базового и врезалась в «Форд Фокус», который стоял на светофоре перед поворотом на улицу Анны Бычковой. От удара иномарку отбросило на фуру, которая в этот момент выезжала с этой улицы.

Легковые машины получили серьезные механические повреждения, их пришлось увозить на эвакуаторах. Пострадавших нет.