Получила права полгода назад: автоледи за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе на Гурзуфской

Мальчика с травмами увезли в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В Екатеринбурге вечером в субботу, 25 марта, на Гурзуфской водитель автомобиля «Мерседес» не притормозила на пешеходном переходе и сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, пишет АН «Новый день».

Авария на улице Гурзуфской, напротив дома №34 произошла около 18 часов. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Женщина-водитель не притормозила перед переходом и наехал на мальчика, сообщили очевидцы аварии.

– 24-летняя девушка-водитель не смогла на месте пояснить, как получилось, что она сбила ребенка. После аварии она находилась в шоковом состоянии. Водитель также пояснила, что получила права меньше полугода назад, – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.