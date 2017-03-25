Наверх
«В пакете была бомба!» В Екатеринбурге эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров не из-за ложной тревоги
13:40, сегодня
Получила права полгода назад: автоледи за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе на Гурзуфской
12:59, сегодня
Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту
12:03, сегодня
Украина согласна разрешить России участвовать в «Евровидении», но при одном условии
10:20, сегодня
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
В Екатеринбурге акцию «Час Земли» отметили велопробегом
01:32, сегодня
Проводили зиму ярко: участники первого снежного «Холи Феста» раскрасили склон Уктуса во все цвета радуги
20:55, 25.03.2017
Таксисты готовятся к акции протеста в Екатеринбурге: город может остаться без «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber
19:01, 25.03.2017
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
Екатеринбуржцы вышли на пикет в защиту животных
18:14, 25.03.20175
В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров
17:29, 25.03.2017
Организаторы «Евровидения» намерены добиться участия россиянки Юлии Самойловой
15:34, 25.03.2017
«Умная» дверь для дома
В Екатеринбурге появится уникальный медицинский комплекс
14:52, 25.03.2017
В Екатеринбурге раздают листовки против строительства храма-на-воде
13:53, 25.03.20172
Ребенок получил перелом со смещением в элитном детсаду Екатеринбурга: родители винят воспитателей
13:11, 25.03.2017
Россиянам разрешат меньше работать в летнее время
11:28, 25.03.20171
Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается на 10 часов
11:05, 25.03.2017
Пенсионер, сгоревший в прокуратуре Первоуральска, имел проблемы с психикой
10:29, 25.03.20172
«Ройзман посоветовал быть честной»: Евгения Чудновец рассказала о том, как будет бороться с ошибками в судебной системе
20:15, 24.03.2017
«Екатеринбург долгое время был непроговоренным городом»: активист Дмитрий Москвин расскажет городские мифы и легенды
20:00, 24.03.2017
В Екатеринбурге УрФУ и другие учебные заведения погрузятся во тьму
19:21, 24.03.20172
У третьеклассницы в Екатеринбурге нашли туберкулез
19:14, 24.03.2017
«Ми-ми-ми года»: рецензия на мультфильм «Босс-молокосос»
18:43, 24.03.2017
В Екатеринбурге детенышей дикобраза-альбиноса назвали в честь смуглянок-индианок Зиты и Гиты
18:39, 24.03.2017
Спускал деньги в казино: в Первоуральске поймали инкассатора, похитившего несколько миллионов рублей
18:12, 24.03.2017
Звенья одной цепи: Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%
17:40, 24.03.20172
Во время визита на Урал Юрия Чайки в прокуратуре Первоуральска совершен акт самосожжения
17:26, 24.03.20172
Коллекторами в России займется полиция: судебные приставы рассказали, как можно наказать тех, кто работает вне закона
17:20, 24.03.2017
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется летом
17:01, 24.03.20171
Избегаем переплат: как рассчитать и оспорить налог на недвижимость по кадастровой стоимости
16:19, 24.03.2017
Свердловские родители пожаловались генпрокурору РФ на блокноты «Уничтожь меня!»
16:11, 24.03.2017
В Первоуральске бабушка привязала снегокат к машине и прокатила внука с ветерком по трассе
16:00, 24.03.2017
Из Екатеринбурга в Грузию запустят дополнительный рейс
15:10, 24.03.2017
После встречи с генпрокурором Чайкой Куйвашев простился с убитым бутылкой приставом
14:52, 24.03.2017
В Екатеринбурге неадекват в кривой балаклаве пытался ограбить магазин, но забыл зачем
14:45, 24.03.2017
В Нижнем Тагиле произошла авария с участием 6 машин
13:45, 24.03.2017
В Екатеринбурге пропал легендарный сыщик Евгений Семкин
13:30, 24.03.2017
В Екатеринбурге официально работают всего четыре коллекторских агентства
13:15, 24.03.2017
После проверки доходов чиновника прокуратура отобрала у него дом
12:59, 24.03.20175
В Екатеринбурге судебные приставы рассказали, как должнику избавиться от коллекторов
12:35, 24.03.20173
В зоопарке Екатеринбурга у чакоанских мар родилась тройня
12:15, 24.03.2017
В Екатеринбурге молодой человек выжил, упав с высоты 12-го этажа
12:14, 24.03.2017
Рабочие из Екатеринбурга потушили пожар в Казахстане с помощью машины для промывки канализации
12:02, 24.03.2017
Жена путешественника Ирина Конюхова встретится с читателями своей книги и расскажет о семейном счастье
11:30, 24.03.20171
Свердловский газопровод готовят к паводку: что делать жильцам газифицированных домов, если подступает большая вода
11:29, 24.03.2017
В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел дом: на пепелище нашли труп
10:58, 24.03.2017
В Екатеринбурге нашли свалку убитых собак
10:21, 24.03.2017
Генпрокурор РФ Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург на встречу с 40 губернаторами
09:46, 24.03.20172
Екатеринбурженка за границей: «У России и Польши больше общих черт, чем различий»
09:25, 24.03.20172
Екатеринбург ждут дождливые и теплые выходные
09:24, 24.03.2017
Выходные в Екатеринбурге 25 – 26 марта: медведи на роликах, «Шум сердца» Наргиз Закировой и Час Земли с велосветлячками
09:00, 24.03.2017
В Екатеринбурге в ДТП с машиной полицейского пострадала 16-летняя девушка
08:45, 24.03.2017
В Екатеринбурге площадь 1905 года превратится в ярмарочный городок
08:34, 24.03.2017

Получила права полгода назад: автоледи за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе на Гурзуфской

Получила права полгода назад: автоледи за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе на Гурзуфской
16+
Фото: newdaynews.ru
Мальчика с травмами увезли в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В Екатеринбурге вечером в субботу, 25 марта, на Гурзуфской водитель автомобиля «Мерседес» не притормозила на пешеходном переходе и сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, пишет АН «Новый день». 
 
 
Авария на улице Гурзуфской, напротив дома №34 произошла около 18 часов. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Женщина-водитель не притормозила перед переходом и наехал на мальчика, сообщили очевидцы аварии.

– 24-летняя девушка-водитель не смогла на месте пояснить, как получилось, что она сбила ребенка. После аварии она находилась в шоковом состоянии. Водитель также пояснила, что получила права меньше полугода назад, – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

  • Известно, что мальчик получил черепно-мозговую травму. Ребенок был в сознании, его госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 9.
Марина Подкорытова, 26.03.2017, 12:59
Тэги: ДТП, Дети, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ВУЗ Транспорт Новости России Смерть Эксклюзив Расписание Мистика Дом-2 Пожар Военный репортаж Происшествия Приговор Лошагину Политика СМИ Репортаж Новый год Дорожные воины Психология Ловец покемонов Культура Дело Пьянкова Война ритуальных агентств Хоккей Слухи Скандал с Новиковым В Екатеринбурге -40 градусов Музыка Футбол Растения Жизнь в городе Пусть говорят Дети Мультимедиа Личное Розыск Кризис и санкции Необычное Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мужчины Ельцин-центр Волейбол Обрушение крыши на Калинина Рецензия МЧС Крушение самолета под Ростовом Авто ЗАГС Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Афиша Лайфхак Туризм Гололед Храм святой Екатерины Медицина Катастрофа Грипп Знаменитости Опрос Мода В Египте разбился самолет с российскими туристами Искусство История успеха Экономика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Производство Общественный транспорт Погода Биатлон Новости дня Баскетбол Бэби-боксы Хэллоуин-2015 Доска позора Интернет Путин Парковки Бизнес ГИБДД Экономия Отношения Спорт Убийство в Рахмангулово Кто заработал Горячее Самолет Минобороны упал в Якутии Религия Сибирская язва Грипп в Екатеринбурге Самолет Дороги ЧМ-2018 Расстрел Развлечения Новости Приостановка полетов в Египет Интервью Животные Суд История Екатеринбурга Мировые новости Взрыв Семья Женщины Фото Отдых Конкурсы Ошибки врачей Рейтинг Студенты Здоровье Высокие технологии Скандалы Горящие авто Мотоциклы Деньги Расстрел на Депутатской Еда Корь Снос монастыря на Качканаре Позитив Коллекторы Видео ИГИЛ Недвижимость Статистика Криминал Строительство Ту 154 Взятки ЖКХ Школа Красота Секс Скорая помощь Голодовка в колонии Образование Отключение света Уралмаш, Эльмаш Выставки ДТП Тест Шоу-бизнес Транспортная реформа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru