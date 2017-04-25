Штраф и эвакуация: в Екатеринбурге проходят рейды по поиску водителей-«инвалидов»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
Инспекторы проводят рейды на Урале в поисках нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов, рассказали в областном ГИБДД.
С начала 2017 года было составлено уже около 1700 административных протоколов. Часть из них оформили благодаря жалобам прохожих.
По закону, за парковку на месте для инвалида полагается штраф в размере от 3−5 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.
- Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает, что никто не вправе нарушать ПДД, никакие документы полицейского или инспектора не дают таких полномочий.
- Если вы стали свидетелем, что кто-то предъявляет такие документы, необходимо звонить в полицию по телефону 112 или в дежурную часть (343) 269−77−00.