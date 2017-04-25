Штраф и эвакуация: в Екатеринбурге проходят рейды по поиску водителей-«инвалидов»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Инспекторы проводят рейды на Урале в поисках нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов, рассказали в областном ГИБДД.

С начала 2017 года было составлено уже около 1700 административных протоколов. Часть из них оформили благодаря жалобам прохожих.

По закону, за парковку на месте для инвалида полагается штраф в размере от 3−5 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.