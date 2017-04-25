В Екатеринбурге неадекватный водитель «десятки» врезался в машину скорой помощи

ДТП произошло на перекрестке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Поздно вечером 25 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена и Волгоградской ВАЗ столкнулся с каретой скорой помощи, сообщили в соцсетях очевидцы.

Машина скорой помощи двигалась по улице Волгоградской, когда в нее врезался ВАЗ, за рулем которого находился неадекватный водитель. По словам очевидцев, перед ДТП он выезжал на встречную полосу и вилял на дороге, а затем решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора.

По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи при повороте налево. В машине медиков пациентов в момент столкновения не было. Автомобили получили значительные повреждения, пострадавших нет.