В Екатеринбурге неадекватный водитель «десятки» врезался в машину скорой помощи

ДТП произошло на перекрестке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
Поздно вечером 25 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена и Волгоградской ВАЗ столкнулся с каретой скорой помощи, сообщили в соцсетях очевидцы.
Машина скорой помощи двигалась по улице Волгоградской, когда в нее врезался ВАЗ, за рулем которого находился неадекватный водитель. По словам очевидцев, перед ДТП он выезжал на встречную полосу и вилял на дороге, а затем решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора.
По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи при повороте налево. В машине медиков пациентов в момент столкновения не было. Автомобили получили значительные повреждения, пострадавших нет.
- На место ДТП выезжали автоинспекторы, виновника аварии отправили на медицинское освидетельствование.
- 3 марта 2017 года на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги в Екатеринбурге столкнулись четыре легковушки и карета скорой помощи.
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В декабре 2016 года на улице Репина столкнулись два легковых автомобиля и машина скорой помощи. В аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок.
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В том же месяце на улице Мамина-Сибиряка карета скорой помощи столкнулась с «Тойотой Ленд Крузер», пострадали водитель медицинской машины и две женщины-врача 25 и 26 лет.