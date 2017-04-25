В Екатеринбурге столкнулись три легковушки и грузовик, есть пострадавшие

На место аварии выехали три реанимационных автомобиля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге на улице Амундсена 26 апреля столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие, сообщают в соцсетях очевидцы.

Массовая авария произошла вблизи перекрестка улицы Амундсена с Объездной дорогой. По предварительным данным, ВАЗ врезался в «Газель», после чего в аварию попали еще два автомобиля. Удар был такой силы, что у отечественной легковушки полностью смяло переднюю часть и крышу.

На место аварии выехали полицейские и три реанимационных автомобиля. Пока известно только об одном пострадавшем.