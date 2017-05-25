Неудачно подбили: в центре Нижнего Тагила «Ниссан» сломал ограждение забор и вылетел на тротуар

Автомобиль увезли на эвакуаторе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В четверг, 25 мая, около десяти вечера на пересечении Пархоменко и Циолковского произошла авария с участием автомобилей «Ниссана» и «Газели», написало АН «Между строк».

На видеозаписи с камер наблюдения «Сетей Тагила» видно, что грузовой автомобиль, двигаясь по правой полосе односторонней Циолковского в направлении Серова вдруг резко повернул налево. Водитель мчащегося рядом «Ниссана» не успел среагировать на такой маневр и врезался в левый борт «Газели».

От удара иномарка протаранила дорожное ограждение и выскочила на тротуар. Пешеход, проходивший мимо, чудом не пострадал.

По словам очевидцев, оба автомобиля покинули место ДТП с помощью эвакуаторов.