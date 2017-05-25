В Екатеринбурге ради детей перенесли закрытие улицы Репина

Также власти города уточнили маршрут объезда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Администрация Екатеринбурга перенесла сроки закрытия улицы Репина на ремонт, сообщает 26 мая 2017 года официальный портал города.

Школьники отсрочили закрытие

Магистраль будет перекрыта с 2 на 3 июня 2017 года. Объезд закрываемого участка будет организован по Верх-Исетскому бульвару, улице Токарей, а в обратном направлении — по улицам Токарей, Гурзуфской, а также по Радищева.

— Перенос времени перекрытия связан многочисленными обращениями горожан начать ремонт после окончания учебного года, а также с тем, что 5 июня, в понедельник, планируется открытие перекрестка улиц Мельникова — Татищева, — говорится на официальном портале.

Автобусы повернут по другим улицам

Из-за закрытия улицы Репина будут временно изменены семь маршрутов автобусов: № 21, 24, 25, 28, 61, 85, 95. Кроме того, будет закрыто движение троллейбусов от остановки «Центральный стадион» до конечных станций «Крауля» и «Посадская».

Два остановочных комплекса — «Институт связи» и «Центральный стадион» закроют.

Вместо этого на улице Гурзуфской откроют остановки «Кооператор», «Московская горка», «Гурзуфская»; на улице Московской — остановка «Московская горка».