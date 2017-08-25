В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на «зебре»

Пострадавшего госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
В Екатеринбурге Toyota RAV-4 сбила 26-летнего парня на пешеходном переходе, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Владелец иномарки с 15-летним водительским стажем ехал по улице Решентникова в сторону улицы Онуфриева и сбил парня, который переходил проезжую часть по "зебре". Пострадавшего доставили в 24-ю больницу, где у него диагностировали перелом голени. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности инцидента.
- 23 августа в Екатеринбурге на улице Софьи Перовской ВАЗ сбил восьмилетнего мальчика, который шел по "зебре" с мамой. Ребенка госпитализировали с переломом бедра.