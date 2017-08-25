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В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на «зебре»

В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на "зебре"
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Пострадавшего госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

В Екатеринбурге Toyota RAV-4 сбила 26-летнего парня на пешеходном переходе, сообщили в городском управлении ГИБДД.
 
Владелец иномарки с 15-летним водительским стажем ехал по улице Решентникова в сторону улицы Онуфриева и сбил парня, который переходил проезжую часть по "зебре". Пострадавшего доставили в 24-ю больницу, где у него диагностировали перелом голени. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности инцидента.
  • 23 августа в Екатеринбурге на улице Софьи Перовской ВАЗ сбил восьмилетнего мальчика, который шел по "зебре" с мамой. Ребенка госпитализировали с переломом бедра.

 

Маша Шмурыгина, 26.08.2017, 18:40
Тэги: ДТП, Фото
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