В администрации Екатеринбурга назвали сроки открытия улицы Татищева

Движение в обе стороны будет осуществляться в три ряда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Администрация Екатеринбурга опубликовала дату открытия движения по обеим полосам на улице Татищева.

Автомобилисты смогут передвигаться из центра на ВИЗ и обратно по трем полосам в каждом направлении с 2 октября, то есть уже через неделю.

– Сейчас автомобили могут двигаться по трем полосам этой улицы от Репина только в сторону ВИЗа. Теперь строители завершили основной объем работ, осталось нанести разметку и ряд других мероприятий, – сообщили в мэрии.

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