Ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге закончат только к 15 ноября

Задержка случилась из-за нехватки гранитных плит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Проспект Ленина в Екатеринбурге ремонтируют с отставанием, работы будут закончены с двухнедельным опозданием – 15 ноября. Такое заявление сделал замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

– Подрядчика мы торопим, понимаем, какие неудобства возникают у горожан из-за ремонта. Одна из причин задержки – укладка гранитных плит. Дело в том, что гранит со всей России сегодня увозят в Москву, и немногие поставщики берутся выполнить условия нашего контракта, – пояснил Евгений Архипов.

Чиновник утверждает, что плиты укладываются каждый день.

– Сейчас мы работаем с колес. Весь гранит, который привозят утром, к вечеру мы уже укладываем, – добавил Евгений Архипов.

Отметим, что изначально планировалось закончить ремонт проспекта Ленина к концу октября.

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