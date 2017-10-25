В Екатеринбурге Газель насмерть сбила пешехода у Ж/Д вокзала

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Сегодня в 5.30 утра Газель насмерть сбила пешехода на улице Челюскинцев. Авария произошла напротив Ж/Д вокзала: мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель Газели двигался по Свердлова в сторону проспекта Космонавтов после чего совершил наезд. От полученных травм пешеход погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается, сообщает городская ГИБДД.

–Грузовой машиной управлял мужчина 1979 года рождения, имеющий стаж 20 лет. С его слов, пешеход неожиданно выбежал из-за легкового автомобиля, который двигался в левом ряду, водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда он не смог – добавили в ГИБДД.

В ГИБДД просят пешеходов переходить дорогу в установленных местах и на зеленый сигнал светофора.

Добавим, что многие водители до сих пор продолжают лихачить несмотря на обледеневшие дорог и.

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