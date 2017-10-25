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В Свердловской области дети вынуждены добираться в школу по опасному мосту

В Свердловской области дети вынуждены добираться в школу по опасному мосту
16+
Фото: прокуратура Свердловской области
Автомобильная дорога является единственной между двумя населенными пунктами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Жители двух поселков Нижнесергинского района вынуждены ездить по аварийному мосту, который соединяет населенные пункты. При этом по нему ездит школьный автобус № 3.

фото: прокуратура Свердловской области

На дороге "с. Кленовское – д. Отевка – с. Кленовское", имеются многочисленные выбоины, на обочинах дороги нет дорожных знаков, часть моста через реку Бисерть разрушена, на мосту через реку Шигая нет светоотражающих элементов.

- По фактам нарушений при содержании дорог прокуратура внесла представление главе Нижнесергинского района. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщила помощник прокурора области Марина Канатова.

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Олег Галимов, 26.10.2017, 11:55
Тэги: Дети, Дороги, Авто
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