В Свердловской области дети вынуждены добираться в школу по опасному мосту

Автомобильная дорога является единственной между двумя населенными пунктами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Жители двух поселков Нижнесергинского района вынуждены ездить по аварийному мосту, который соединяет населенные пункты. При этом по нему ездит школьный автобус № 3.

фото: прокуратура Свердловской области

На дороге "с. Кленовское – д. Отевка – с. Кленовское", имеются многочисленные выбоины, на обочинах дороги нет дорожных знаков, часть моста через реку Бисерть разрушена, на мосту через реку Шигая нет светоотражающих элементов.

- По фактам нарушений при содержании дорог прокуратура внесла представление главе Нижнесергинского района. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщила помощник прокурора области Марина Канатова.

Добавим, что на контроле прокуратуры находится еще один мост под Екатеринбургом.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!