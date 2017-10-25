В Свердловской области водитель грузового Mercedes погиб в ДТП с автогрейдером

Авария случилась на Серовском тракте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
В Свердловской области на трассе Екатеринбург – Серов грузовой Mercedes-Benz врезался в автогрейдер. Водитель грузовика погиб, сообщили в ГИБДД.
Авария произошла в седьмом часу вечера 25 октября на 287-м километре Серовского тракта, в Новолялинском районе. По данным автоинспекции, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автогрейдер, который шел впереди.
34-летний водитель Mercedes погиб на месте. На место ДТП выезжали спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.
- Вчера, 25 октября, фура съехала с заснеженной трассы Екатеринбург – Каменск-Уральский, снесла забор и врезалась в жилой дом. Водитель большегруза не учел погодные и доржные условия и не справился с управлением.