Виновата Москва: в мэрии ответили на главные претензии к ремонту проспекта Ленина

Корреспондент НАШЕЙ прогулялся по центру Екатеринбурга вместе с чиновниками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Минувшим летом в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина развернулась масштабная ремонтная кампания. Рабочие перекладывали плитку, меняли асфальт, создавали велодорожки и устанавливали новые скамейки. Горожанам неоднократно обещали завершить все работы к 30 октября. За три дня до дедлайна на инспекцию по проспекту Ленина вышли чиновники администрации и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Вместе с этой компанией по проспекту прогулялся корреспондент НАШЕЙ.

Ремонт может продолжиться весной

На данный момент уложиться в указанные сроки подрядчики точно не смогут. Как заявил замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, отставание составляет уже больше двух недель.

– Все работы на объекте должны быть закончены к 15 ноября, – заявил чиновник. – Одна из главных причин задержки – это проблемы с поставкой гранита. Дело в том, что большая его часть со всей России уходит в Москву и лишь немногие поставщики берутся за наши контракты. Сейчас мы работаем с колес – весь гранит, который утром привозят, к вечеру мы уже укладываем.

При этом Архипов заметил, что работы могут продолжиться еще и весной 2018 года. Например, в случае если ремонтники что-то сделают некачественно.

– Подрядчик несет гарантийные обязательства по каждому объекту, на этом участке они составляют четыре года. Так что если весной мы обнаружим какие-то недостатки – их будут устранять, – подчеркнул представитель мэрии Екатеринбурга.

"По-другому сделать было нельзя"

Но и к той части работ, которая на проспекте Ленина уже завершена, у горожан возникает множество вполне справедливых вопросов. Один из главных – водосток на участке между улицами Вайнера и Хохрякова. Там подрядчик сделал такие уклоны, что вся вода во время дождей стекает на середину тротуара.

– Сделать уклон в сторону проезжей части было невозможно из-за технических параметров. Но и нельзя, что вода подтапливала и здания. Поэтому был организован водосток именно таким образом, – объяснила председатель комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

фото: Удобный город/ВК

В мэрии пообещали – вопрос с лужами будет решен. Проблема, по заверениям чиновников, заключается не в самом водостоке, а в неправильной укладке плитки.

– Во время последнего дождя мы сюда выезжали и увидели, что лужи были не на всем участке, а только в 2-3 местах. Мы передали эту информацию подрядчикам, они должны исправить ошибки на этих участках, – добавил Евгений Архипов.

Пробки на велодорожках из-за колясок

Ранее известный городской урбанист Владимир Злоказов раскритиковал новые велодорожки на проспекте Ленина. По его мнению, их сделали слишком узкими. Однако представитель дорожной инспекции ОНФ Артем Ланцев отметил, что с точки зрения нормативов к этим велодорожкам не может быть претензий.

– Согласно ГОСТу, в стесненных обстоятельствах она может быть шириной от 75 сантиметров до метра, – пояснил "фронтовик". – Другой вопрос, что этой ширины велодорожки хватит максимум на 50 велосипедистов в час. К тому же, мы подозреваем, что ею будут пользоваться еще и мамочки с колясками, закрывая большую ее часть.

У комиссии, в свою очередь, серьезная претензия возникла к фонарям. Подрядчик только покрасил их и заменил плафоны, а вот столбы из каслинского литья не отремонтировал.

– Никто за вас это делать не будет, – заявила Тамара Благодаткова подрядчику. – Принимайте решение, или оплату не получите. Нет здесь никакой проблемы, чтобы поправить навесное оборудование.

Артем Ланцев, в свою очередь, подчеркнул, что эти фонарные столбы сделали не антивандальными.

На все ремонтные работы на проспекте Ленина потратили 188 миллионов рублей.

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