Груженный лесом КамАЗ врезался в пассажирский поезд в Свердловской области

В результате аварии никто не пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Под Тавдой утром 26 декабря столкнулись грузовик и пассажирский поезд, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Около 12 часов дня водитель груженного лесом КамАЗа выехал на нерегулируемый охранный переезд Лобазиха – Тавда, несмотря на запрещающий сигнал светофора – в это время к переезду приближался пригородный поезд, следовавший из Усть-Ахи в Тавду.
По словам водителя, он заметил локомотив слишком поздно – когда его КамАЗ уже находился на путях. Мужчина попытался проскочить переезд, но не успел – локомотив врезался в заднюю часть прицепа, в котором находились бревна.
- В результате столкновения никто не пострадал, железнодорожные пути не повреждены, схода вагонов нет.
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