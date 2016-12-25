На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка врезалась в фуру, водитель легковушки погиб

Водитель «Рено» врезался в стоящую на обочине фуру, владелец которой остановился, чтобы помочь участникам другого ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

На Тюменском тракте 26 декабря «Рено» столкнулся с фурой, водитель иномарки погиб, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Водитель фуры остановился на 188 километре трассы около 12 часов дня, чтобы помочь людям, попавшим в другое ДТП. В этот момент «Рено» врезался в стоящую фуру. 33-летний водитель иномарки погиб на месте от полученных повреждений еще до приезда врачей. По словам очевидцев, на место происшествия выезжали спасатели областного управления МЧС и автомобиль реанимации.

Столкнувшиеся автомобили частично перекрыли автодорогу между Талицей и Пышмой, движение транспорта было затруднено. ГИБДД ведет проверку смертельного ДТП.

Утром 26 декабря в Свердловской области груженный лесом КамАЗ врезался в пассажирский поезд сообщением Усть-Аха - Тавда.

Сегодня, 26 декабря, полицейские задержали водителя, который сбил пожилую женщину на свердловской трассе 23 декабря и скрылся с места аварии. Мужчину лишили водительских прав и приговорили к штрафу и 14 суткам административного ареста.

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