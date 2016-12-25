Переходил дорогу в неположенном месте: на Юго-Западе автобус сбил мужчину

ДТП произошло на улице Онуфриева со стороны Громова в направлении Объездной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Сегодня утром, 26 декабря, около 9.20 произошло ДТП с автобусом и пешеходом. В результате происшествия пешеход 1969 года рождения был доставлен в больницу в состоянии комы.
Известно, что мужчина попал под колеса, когда переходил дорогу в неположенном месте.
— В итоге пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга. Мужчина был госпитализирован в 24-ю больницу, — сообщили в отделении ГИБДД.
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