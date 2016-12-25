Полицейские поймали виновника смертельного ДТП на свердловской трассе

75-летняя женщина погибла под колесами ВАЗа 23 декабря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

75-летняя женщина погибла под колесами неустановленного автомобиля вечером в пятницу, 23 декабря, на 93-м километре трассы. Полицейские искали подозреваемого в смертельном ДТП водителя двое суток, за это время сотрудники ГИБДД осмотрели более двухсот автомобилей. В результате операции было установлено, что водитель находился за рулем «Лады Приоры». Позже полицейские разыскали и владельца машины – 43-летнего безработного жителя Ирбита.

Он рассказал стражам порядка, что после аварии вышел из машины, увидел, что женщина мертва, испугался и решил сбежать.

На мужчину составили административный протокол. Уже сегодня, 26 декабря, состоялось судебное заседание, на котором водителя приговорили к 14 суткам ареста, лишению водительских прав на полтора года и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, в отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело.

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