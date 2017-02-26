На Серовском тракте «Киа Рио» вылетела на встречку — погибла пожилая женщина

Еще двое пассажиров доставлены в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В воскресенье, 26 февраля, на трассе Екатеринбург-Серов в лобовом ДТП погибла пожилая женщина. Водитель «Киа Рио» не справился с управлением и вылетел на встречку. В аварии трамвы получили еще двое молодых людей, сообщило АН «Между строк» 27 числа.

Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла около 9 часов утра под Нижним Тагилом.

— В 8.40 утра, на 144-м километре серовской трассы 61-летний водитель «Киа Рио», не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу. Его автомобиль сразу же столкнулся с седаном «Хендэ Акцент», которым управлял молодой человек 24 лет. Водители автомобилей не пострадали, а вот пассажиры обеих машин получили серьезные травмы. 59-летняя женщина, пассажир «Киа Рио», скончалась на месте, — сообщили в ГИБДД.