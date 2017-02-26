Один погиб, двое – в больнице: свердловские туристы попали в страшную аварию по пути в Кисловодск

Туристы из Свердловской области ехали на автобусе из аэропорта в санаторий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В воскресенье, 26 февраля, вечером туристы из Свердловской области пострадали в аварии по дороге в Кисловодск, сообщает издание «Новый день». Один человек погиб, трое получили травмы.

Авария произошла в Ставропольском крае. Свердловские туристы ехали в автобусе по автодороге Минеральные Воды – Кисловодск.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Киа Спектра». Он вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом «Мерседес». В последнем находились четыре пассажира и водитель. Они ехали из аэропорта в санаторий.