В массовом ДТП на свердловской трассе погибла женщина

На автодороге Камышлов - Туринск ВАЗ столкнулся с двумя «Шевроле».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

На трассе Камышлов - Ирбит - Туринск вечером 26 февраля столкнулись «четырнадцатая» и два «Шевроле», погибла женщина, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла около 19.00 часов на 100-м километре трассы. 58-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой двигались два «Шевроле». Сначала ВАЗ задел по касательной один «Шевроле», затем врезался в переднюю часть другой машины той же марки, которая ехала следом.

Женщина погибла на месте. По данным ГИБДД, в аварии больше никто не пострадал. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают автонспекторы.