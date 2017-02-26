В массовом ДТП на свердловской трассе погибла женщина

На автодороге Камышлов - Туринск ВАЗ столкнулся с двумя «Шевроле».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
На трассе Камышлов - Ирбит - Туринск вечером 26 февраля столкнулись «четырнадцатая» и два «Шевроле», погибла женщина, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Трагедия произошла около 19.00 часов на 100-м километре трассы. 58-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой двигались два «Шевроле». Сначала ВАЗ задел по касательной один «Шевроле», затем врезался в переднюю часть другой машины той же марки, которая ехала следом.
Женщина погибла на месте. По данным ГИБДД, в аварии больше никто не пострадал. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают автонспекторы.
- Днем 26 февраля на Серовском тракте в столкновении «Киа» и «Хендэ» погибла пожилая женщина, которая находилась на пассажирском сиденье «Киа». Авария также произошла на встречной полосе из-за 61-летнего водителя «Киа», который не справился с управлением.