Зебра – не помеха: две пенсионерки уральского города столкнулись на проезжей части

К счастью, пожилая женщина-пешеход отделалась ушибами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Сегодня, 27 марта, около 12 часов, в Каменске-Уральском 68-летняя женщина-водитель на зебре сбила 63-летнюю пенсионерку, сообщает ГИБДД по Свердловской области. Пожилая женщина-пешеход получила ушибы.

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе со своей дочерью и внуком. По счастливой случайности, ребенок успел перебежать с дороги на тротуар, девушка чуть отстала. А пожилую женщину в этот момент сбила иномарка.

– В Каменске-Уральском, на перекрестке улиц Победы и Пушкина, 68-летняя женщина, управляя автомобилем «Ситроен», совершая левый поворот, допустила наезд на пешехода — женщину 63 лет, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Водитель-пенсионерка совершала поворот на полной скорости и сбила пешехода. Выяснилось, что она имеет 6-летний стаж вождения.

Получила права полгода назад: автоледи за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе на Гурзуфской в Екатеринбурге. Читайте по ссылке.

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