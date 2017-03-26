В Свердловской области иномарка на полной скорости врезалась в ВАЗ: погибла женщина, пять человек пострадали

В одной из машин находился ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Свердловской области на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда в ДТП погибла 59-летняя женщина, еще пять человек госпитализированы, сообщает портал vsalde.ru 27 марта.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 марта. На 36-м километре трассы 55-летняя женщина за рулем «Черри» на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в «двенадцатую». От удара отечественный автомобиль превратился в груду железа.

В аварии погибла 59-летняя пассажирка иномарки, водитель и две пассажирки 48 лет и 61 года получили травмы. 35-летний водитель ВАЗа и его 43-летняя пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме взрослых, в ВАЗе находился десятилетний ребенок. К счастью, он не пострадал – от травм ребенка уберегли детское кресло и ремень безопасности.