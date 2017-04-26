Больше асфальта и зелени: какие парки и дороги начнут строить в Екатеринбурге в 2017 году

Подборка крупных проектов текущего года по реконструкции и благоустройству улиц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

У Екатеринбурга остался последний год для подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Основные силы муниципалитет в 2017 году бросит на завершение проектов, связанных с мундиалем — реконструкция дорог и парка возле Центрального стадиона. Несколько проектов будут связаны с развитием микрорайона Академический.

«Наша Газета» 27 апреля 2017 года публикует список дорог и парков, которые будут капитально переделаны в текущем году.

Большая стройка у Центрального стадиона

В текущем году продолжится одна из ключевых строек чемпионата мира — соединение проспекта Ленина с улицей Татищева. Ориентировочно работы планируется завершить к октябрю 2017 года. В прошлом году рабочие соединили проспект Ленина и улицу Репина.

Одновременно с этим на заключительный этап выйдет реконструкция улиц Репина и Пирогова и перекрестка улиц Репина, Крауля и Пирогова.

К концу 2017 года планируется закончить ремонт проезжей части и тротуаров на улице Пирогова.

В текущем году городские власти возьмутся за проспект Ленина. Планируется отремонтировать участок проспекта от улицы 8 Марта до Московской.

Во время работ будет заменена плитка на бульваре и брусчатка на площади 1905 года. По обеим сторонам проезжей части появятся новые фонари, кронштейны и декоративные цоколи, у фонарей на аллее сменят плафоны.

Навести красоту к ЧМ-2018

С подготовкой к мундиалю городские власти увязали создание центрального городского парка возле Дворца молодежи. Его будут создавать через объединение остатков сквера Коммунаров и парка XXII Партсъезда (об этом проекте НАША писала ранее).

Все работы по созданию зеленого бульвара должны быть завершены к 300-летию города в 2023 году. В текущем году городские власти начнут первый этап, в рамках которого в порядок приведут зоны, прилегающие к Центральному стадиону.

Кольцовский тракт

С 13 апреля 2017 года на Кольцовском тракте возобновился ремонт, который начался еще в 2016 году. В этой связи движение транспорта со стороны Кольцово, от улицы Бахчиванджи до ЕКАД, будет перекрыто до 20 мая. Окончание ремонтных работ запланировано на июль.

На время ремонта первой полосы трассы (в сторону города) будет организовано двустороннее движение транспорта по противоположной стороне трассы, что может спровоцировать автомобильные пробки. В конце июня рабочие перекроют движение в сторону Кольцово. Ремонт Кольцовского тракта также является частью подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

В общей сложности должно быть отремонтировано 11 километров трассы. Стоимость работ составляет 635,4 миллиона рублей.

Расширение улицы Московской

Одновременно с ремонтом Кольцовского тракта в Екатеринбурге стартовала масштабная реконструкция улицы Московской. На днях на улице Шаумяна в районе пересечения с Московской начали вырубать деревья.

— Работы будут проводиться для увеличения пропускной способности улицы. Первоочередным для нас является узел в районе пересечения улицы Московской с Щорса, Амундсена и Шаумяна. Следующий узел — пересечение с улицами Волгоградской и Дениса Уральского. Следующая работа коснется участка, где Московская переходит в Новосибирскую и пересекается с Военной и переулком Рижским, — пояснял в ноябре 2016 года председатель комитета по строительству Горадминистрации Николай Сметанин.

По его словам, в результате расширения по Московской можно запустить дополнительные автобусы. Сметанин не исключил появления на магистрале отдельных полос для общественного транспорта.

Макаровский мост

В июне 2017 года начнется поэтапный разбор Макаровского моста, который несколько лет нуждается в капитальном ремонте. С подготовкой к ЧМ-2018 этот проект не связан, поскольку только первый этап работ продлится до 2019 года.

Первоначально, городские власти обещали построить насыпной мост, чтобы пустить по нему транспортный поток.

Впоследствии муниципалитет решил поэтапно перекрывать сооружение. Во время строительства движение транспорта будет организовано по южной стороне моста, на котором останется две полосы. Трамваи пустят по одному пути - для этого вида транспорта будет организовано реверсивное движение.

В рамках первого этапа строители уберут первый ряд арок на северной стороне моста и возведут новые арки. Ширина нового ряда составит 25 метров.

Когда строительство северной части Макаровского моста будет завершено, на ней появятся три полосы для автомобилей, тротуар для пешеходов, дорожка для велосипедистов и тоннель для коммуникаций. Второй этап будет зеркальным, общая ширина моста после его завершения составит 42 метра.

До 15 мая 2017 года Администрация Екатеринбурга должна определить подрядчика, который возьмется за реконструкцию моста. На проведение работ в 2017 году в бюджетах области и города предусмотрено почти 2 млрд рублей.

На эту же дату Минстрой Свердловской области назначил публичные слушания по реконструкции Макаровского моста.

Соединение Широкой речки с Академическим

Еще один масштабный проект, который задумали в Администрации Екатеринбурга, должен связать микрорайоны Широкая речка и Академический.

С 2017 по 2018 годы городские власти планируют закончить строительство улицы Академика Сахарова. Новый проспект позволил бы жителям Академического попасть на Широкую Речку, и потом выйти на Объездную дорогу и ЕКАД.

Улицу Сахарова планируется построить в три этапа: сначала от Амундсена до Чкалова, потом до Мехренцева и выйти затем на Вильгельма де Геннина. Одновременно со строительством планируется реконструировать улицу Краснолесья.

Вопрос реализации проекта упирается в финансирование. Цена вопроса составляет 10 млрд рублей и за свой счет муниципалитет не в состоянии построить новую улицу.