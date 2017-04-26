Центр Екатеринбурга встал в пробке: кроссовер протаранил трамвай на Малышева

Движение стоит в сторону моста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
Сегодня, 27 апреля, вечером на перекрестке улиц Малышева – Коминтерна в Екатеринбурге столкнулись трамвай и кроссовер. Об этом НАШЕЙ сообщил очевидец Илья.
Из-за аварии на Малышева образовалась пробка. Сейчас движение стоит в сторону моста.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке сейчас составляет не более 10 км/час.
- В пресс-службе ГИБДД информацию об обстоятельствах аварии пока не прокомментировали.