Центр Екатеринбурга встал в пробке: кроссовер протаранил трамвай на Малышева

Движение стоит в сторону моста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Сегодня, 27 апреля, вечером на перекрестке улиц Малышева – Коминтерна в Екатеринбурге столкнулись трамвай и кроссовер. Об этом НАШЕЙ сообщил очевидец Илья.

Из-за аварии на Малышева образовалась пробка. Сейчас движение стоит в сторону моста.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке сейчас составляет не более 10 км/час.