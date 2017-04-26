Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Невьянском

Имея совсем небольшой стаж вождения, парень 11 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Как сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области, сегодня, 27 апреля, около 6 утра на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло ДТП.

23-летний водитель погиб

23-летний водитель автомобиля "Хундай Портер" не выдержал дистанцию до машины ЗИЛ КО-829А, который шел впереди, и столкнулся с ним. В результате молодой водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



Предположительно, водитель автомашины "Хундай" уснул за рулем.

Как сообщают в ГИБДД, водительский стаж погибшего составлял менее 1 года, но за это время он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.