Наверх
Воруют на входе в автобус: екатеринбуржцев предупредили о новой волне карманников
19:41, сегодня
Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Невьянском
19:19, сегодня
Центр Екатеринбурга встал в пробке: кроссовер протаранил трамвай на Малышева
18:55, сегодня
Сухой закон введут в Екатеринбурге 1 мая
18:40, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
В субботу из-за легкоатлетической эстафеты перекроют центр Екатеринбурга
18:18, сегодня
Больше асфальта и зелени: какие парки и дороги начнут строить в Екатеринбурге в 2017 году
17:41, сегодня
В Свердловской области 6 июня стартует кампания по выборам губернатора
17:30, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
В Екатеринбурге спустя шесть лет работы закрывается ночной клуб «Подземка»
16:39, сегодня
В Свердловской области трое пьяных подростков на автомобиле упали в реку
16:29, сегодня
Куда девать ненужные батарейки, или Как бесплатно сходить на «Ночь музеев» в Екатеринбурге
16:21, сегодня
Программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге в 2017 году
15:23, сегодня
Главарь банды Тропиканки, державшей в страхе целый поселок в Свердловской области, так и не признала свою вину
15:20, сегодня
Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов ищет школьные музыкальные группы для фестиваля в Екатеринбурге
15:03, сегодня2
В центре Екатеринбурга установят большой экран для трансляции финала Кубка России
14:23, сегодня
«Со слезами на глазах» услышим вживую: День Победы в Екатеринбурге завершат Лев Лещенко и другие звезды
14:20, сегодня
Следователи установят, виновны ли врачи в смерти известного екатеринбургского шоумена Павла Кучика
13:46, сегодня
В Екатеринбурге за сбыт наркотиков задержали сына высокопоставленного чиновника
13:12, сегодня
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
13:00, сегодня
Справка для автомобилистов: куда звонить, если вашу машину эвакуировали с места парковки
12:32, сегодня
В Ревде женщина провалилась под лед на городском пруду
11:53, сегодня
Свердловчанка пыталась пронести в здание суда электрошокер, замаскированный под помаду
11:19, сегодня
В Нижнем Тагиле молодой мужчина угрожает спрыгнуть с крыши дома: психологи пытаются спасти его
10:57, сегодня
Екатеринбургские рекламщики получили «бронзу» на престижном конкурсе за ролик с Незлобиным
10:45, сегодня
В Екатеринбурге стартовал процесс по делу об убийстве таксистки в Ревде
10:22, сегодня1
В Екатеринбурге закрыли станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская»
10:02, сегодня1
Какой срок грозит Соколовскому: в Екатеринбурге проходят судебные прения по делу ловца покемонов
09:57, сегодня
В Свердловской области паводок затопил кладбище, на котором покоятся 80 тысяч человек
09:47, сегодня
Российские банки могут снизить ставки по ипотеке до 10 процентов
09:19, сегодня
В Екатеринбурге проверят законность сноса Успенской церкви
08:49, сегодня
Райский остров Бали глазами экс-уральца: любовь к русским, катание на слонах и Интернет 4G на каждом пляже
08:30, сегодня1
Свердловский адвокат пойдет под суд за взятку сотруднику тюрьмы
08:30, сегодня
В Екатеринбурге водитель грузовика уснул за рулем и врезался в столб
08:14, сегодня
В Екатеринбурге умер арт-директор ночных клубов «Водолей» и «Метро» Павел Кучик
20:49, 26.04.20171
Скорая помощь Екатеринбурга получила 10 новых машин для реанимации
20:37, 26.04.20171
В квартирах екатеринбуржцев, живущих возле Центрального стадиона, бесплатно заменят окна
20:11, 26.04.20172
В Екатеринбурге столкнулись три легковушки и грузовик, есть пострадавшие
19:35, 26.04.2017
Метро Екатеринбурга предложили отдать РЖД ради строительства второй ветки
19:04, 26.04.20172
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли две припаркованные иномарки
18:24, 26.04.2017
Власти Екатеринбурга выбрали подрядчиков для ремонта улиц к ЧМ-2018
17:50, 26.04.2017
Под Ревдой проезжавшие мимо полицейские спасли тонущую вместе с автомобилем женщину
17:30, 26.04.2017
Центробанк РФ уже в этом году выпустит новые банкноты в 200 и 2000 рублей
16:50, 26.04.2017
В Свердловском областном суде рассмотрят дело об убийстве таксистки в Ревде
16:48, 26.04.2017
Приглашаем на субботник в Харитоновском парке в Екатеринбурге: за участие дарится вкусный обед
16:43, 26.04.20171
Пожар охватил 200 квадратных метров: под Екатеринбургом горит ангар с зерном и сеном
16:40, 26.04.2017
Екатеринбургский «Коляда-театр» едет с гастролями в Нью-Йорк
16:28, 26.04.2017
Справка для автомобилистов: где в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге дешевле припарковаться
16:22, 26.04.2017
В Екатеринбурге на ходу вспыхнула иномарка
15:29, 26.04.2017
На Центральном стадионе Екатеринбурга уже начали готовить футбольное поле к ЧМ-2018
15:25, 26.04.2017
Готовим мясо и угли: самые распространенные ошибки в приготовлении шашлыка
15:16, 26.04.2017
В Свердловской области 17 тысяч человек расселят из аварийного жилья
14:58, 26.04.2017
Просто не хватило мест: в Кольцово часть пассажиров, несмотря на наличие билетов, не пустили в самолет «Победы»
14:35, 26.04.2017

Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Невьянском

Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Невьянском
16+
Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
Имея совсем небольшой стаж вождения, парень 11 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Как сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области, сегодня, 27 апреля, около 6 утра на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло ДТП.

23-летний водитель погиб

23-летний водитель автомобиля "Хундай Портер" не выдержал дистанцию до машины ЗИЛ КО-829А, который шел впереди, и столкнулся с ним. В результате молодой водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

дтп под невьянском

дтп под невьянском


Предположительно, водитель автомашины "Хундай" уснул за рулем.

Как сообщают в ГИБДД, водительский стаж погибшего составлял менее 1 года, но за это время он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

  • Управление ГИБДД по Свердловской области напоминает, что нахождение за рулем в утомленном состоянии недопустимо. Это может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. 
Галина Исакова, 27.04.2017, 19:19
Тэги: ДТП, Авто, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мистика Дорожные воины Доска позора Путин Бэби-боксы Эксклюзив Кризис и санкции ГИБДД Фото Новости Видео Здоровье Скандал с Новиковым Екатеринбуржцы в разных странах Лайфхак Деньги Расписание Приостановка полетов в Египет История успеха Смерть Конкурсы Новый год Кто заработал Расстрел Школа Экономика Хэллоуин-2015 Религия История Екатеринбурга Дом-2 Мультимедиа Отдых Высокие технологии Ловец покемонов Скорая помощь Ошибки врачей Пожар ЗАГС Транспортная реформа Происшествия Позитив Розыск Транспорт Приговор Лошагину Знаменитости ВУЗ Бизнес Семья Война ритуальных агентств Мужчины Дело Пьянкова Самолет Минобороны упал в Якутии Музыка Снос монастыря на Качканаре Авто Отношения Красота Крушение самолета под Ростовом Секс ИГИЛ Спорт Отключение света Уралмаш, Эльмаш Голодовка в колонии Расстрел на Депутатской Жизнь в городе Пусть говорят Грипп Грипп в Екатеринбурге Личное 9 мая Ельцин-центр Культура Тест Необычное Обрушение крыши на Калинина Строительство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Образование Корь Женщины Криминал СМИ Мода Парковки Храм святой Екатерины Студенты Новости России Рецензия Растения Общественный транспорт ДТП Погода ЖКХ Политика Недвижимость Гололед В Египте разбился самолет с российскими туристами Мировые новости Скандалы Экономия Хоккей Ту 154 Медицина Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Животные Горящие авто Опрос Мотоциклы Биатлон Военный репортаж Убийство Ирины Вахрушевой Катастрофа Туризм Развлечения Рейтинг ЧМ-2018 Производство Дети Взрыв Психология Коллекторы Еда Горячее Взятки Самолет Суд Искусство Дороги МЧС Интервью В Екатеринбурге -40 градусов Футбол Новости дня Слухи Убийство в Рахмангулово Интернет Статистика Выставки Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Волейбол Шоу-бизнес Сибирская язва Репортаж Афиша Баскетбол

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru