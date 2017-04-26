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В Екатеринбурге водитель грузовика уснул за рулем и врезался в столб

В Екатеринбурге водитель грузовика уснул за рулем и врезался в столб
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Авария произошла на Сибирском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

В Екатеринбурге на Сибирском тракте в ночь на 27 апреля грузовик «Пежо» врезался в столб, сообщает служба спасения «Сова».
 
Водитель грузовика ехал ночью по Сибирскому тракту в сторону Птицефабрики. В районе 10 километра трассы мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, что и стало причиной ДТП.
 
Грузовик получил серьезные механические повреждения, однако водитель не пострадал. Машину увезли с трассы на эвакуаторе.
 
 
 
Маша Шмурыгина, 27.04.2017, 08:14
Тэги: ДТП, Фото
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