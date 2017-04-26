В Екатеринбурге водитель грузовика уснул за рулем и врезался в столб

Авария произошла на Сибирском тракте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Екатеринбурге на Сибирском тракте в ночь на 27 апреля грузовик «Пежо» врезался в столб, сообщает служба спасения «Сова».
Водитель грузовика ехал ночью по Сибирскому тракту в сторону Птицефабрики. В районе 10 километра трассы мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, что и стало причиной ДТП.
Грузовик получил серьезные механические повреждения, однако водитель не пострадал. Машину увезли с трассы на эвакуаторе.
- Вечером 26 апреля на улице Амундсена столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Удар был такой силы, что одной из легковушек почти полностью смяло крышу.