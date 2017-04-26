В Свердловской области трое пьяных подростков на автомобиле упали в реку

Машина рухнула в реку с плотины.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
В Нижней Туре 27 апреля трое молодых людей на иномарке упали в реку, сообщают в соцсетях очевидцы.
За рулем «Хендай» находился 19-летний водитель, в салоне - два несовершеннолетних парня, вся компания была пьяна. Водитель не справился с управлением, и иномарка, вылетев с дороги, упала с плотины в бурную реку. Молодым людям удалось выбраться из машины и забраться на крышу, откуда их сняли спасатели, вызванные очевидцы.
В ГИБДД отметили, что парни не пострадали, получив лишь переохлаждение. Помощь врачей им не понадобилась, сообщает «Уралинформбюро». Автомобиль компании остался в реке.
- В Ревде утром 27 апреля произошло еще одно ЧП на водоеме: женщина решила пройти по тонкому льду городского пруда и провалилась в воду. Прибывшие спасатели кинули пострадавшей веревку и вытащили на берег.