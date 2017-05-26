В центре Екатеринбурга кроссовер на полном ходу врезался в мотоциклиста

Он решил повернуть с правого ряда налево.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В ночь на 27 мая на перекрестке Ленина и Сакко и Ванцетти мотоциклист столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail, он серьезно пострадал в ДТП, написал e1.

— В данной аварии пострадал мотоциклист, виновником столкновения был водитель автомобиля Nissan X-Trail, который перед поворотом налево не занял крайнее левое положение, — пояснили в ГИБДД.

Судя по видео, незадолго до столкновения кроссовер на высокой скорости обогнала белая иномарка. Сразу после этого он стал поворачивать с правого ряда налево, при этом нарушая ПДД. В этот момент в его автомобиль и врезался байкер, ехавший по левому ряду.