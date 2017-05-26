В Академическом иномарка сбила восьмилетнего мальчика на самокате: у ребенка перелом

Он резко выехал из-за припаркованных машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Академическом вечером 26 мая иномарка Geely MK во дворе наехала на восьмилетнего мальчика на самокате, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Ребенок внезапно выехал на дорогу из-за припаркованных автомобилей во дворе дома по улице Павла Шаманова, 17. Водитель легкового автомобиля Geely MK заранее не увидел восьмилетнего мальчика и сбил его. У малыша перелом бедра, его госпитализировали в ДГКБ № 9.

Как уточнили в ГИБДД, водитель иномарки не успел затормозить, поскольку ребенок внезапно выехал перед его машиной из-за припаркованных автомобилей. В обстоятельствах аварии будут разбираться дознаватели.

Между тем в автоинспекции напомнили родителям, что во время летних каникул необходимо усилить контроль за своими детьми.