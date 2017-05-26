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В Академическом иномарка сбила восьмилетнего мальчика на самокате: у ребенка перелом

В Академическом иномарка сбила восьмилетнего мальчика на самокате: у ребенка перелом
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Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Он резко выехал из-за припаркованных машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Академическом вечером 26 мая иномарка Geely MK во дворе наехала на восьмилетнего мальчика на самокате, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
 
Ребенок внезапно выехал на дорогу из-за припаркованных автомобилей во дворе дома по улице Павла Шаманова, 17. Водитель легкового автомобиля Geely MK заранее не увидел восьмилетнего мальчика и сбил его. У малыша перелом бедра, его госпитализировали в ДГКБ № 9.
 
 
Как уточнили в ГИБДД, водитель иномарки не успел затормозить, поскольку ребенок внезапно выехал перед его машиной из-за припаркованных автомобилей. В обстоятельствах аварии будут разбираться дознаватели.
 
Между тем в автоинспекции напомнили родителям, что во время летних каникул необходимо усилить контроль за своими детьми.

— Детям необходимо ежедневно напоминать об опасностях, которые могут их предостерегать на дорогах. А водителям, в свою очередь, надо быть особенно осторожными при проезде пешеходных зон и дворовых территорий, — предупредили в полиции.

Марина Подкорытова, 27.05.2017, 10:40
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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