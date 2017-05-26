В Екатеринбурге закрывается движение по Мичурина и Денисова-Уральского

Откроют его только 2 и 8 июня соответственно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

В Екатеринбурге в субботу, 27 мая, закрывается для движения транспорта и автомобилей на двух участках на улице Мичурина и бульваре Денисова-Уральского, сообщает официальный портал города

С 27 мая по 2 июня будет закрыто движение транспорта по улице Мичурина на участке от Тверитина до Большакова. В эти дни здесь будет проходить ремонт теплосети, поэтому автомобилистам посоветовали объезжать закрытый участок по Тверитина, Луначарского, Большакова и Восточной.

Также с 27 мая до 8 июня закрывается проезд по бульвару Денисова-Уральского от дома № 2 до улицы Московской. На этом участке строители будут делать капитальный ремонт проезжей части.