Не уступил дорогу: в Свердловской области погиб мотоциклист

Пассажирка железного коня попала в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

В поселке Бисерть в ночь на 27 августа погиб мотоциклист. В аварии также серьезно пострадала его пассажирка.

Сейчас известно, что молодой человек ехал без шлема на мигающий желтый по второстепенной дороге. Он не уступил дорогу Hyundai Creta, которая ехала по главной.

В результате столкновения водитель мотоцикла погиб, его пассажирка попала в больницу.

– Предварительные диагнозы пострадавшей: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого бедра, рваная рана левой кисти госпитализировали в Бисертскую городскую больницу, – пояснили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель иномарки не пострадал.

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