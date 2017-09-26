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В Свердловской области водитель грузовика погиб в лобовом ДТП с трактором

В Свердловской области водитель грузовика погиб в лобовом ДТП с трактором
16+
Фото: Wikimedia Commons
Авария произошла во время обгона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Утром 26 сентября на трассе под Ирбитом погиб водитель КамАЗа, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
Грузовик с прицепом врезался в трактор во время обгона на 73-м километре трассы Горбуновское – Ирбит. Водитель трактора в момент маневра КамАЗа подал сигнал указателя поворота налево, однако грузовик выехал на встречную полосу и врезался в трактор. 
 
От удара КамАЗ съехал с дороги. Его водитель, мужчина 60 лет, скончался до приезда скорой помощи.
  • 18 сентября под Екатеринбургом КамАЗ насмерть сбил водителя иномарки, который стоял на дороге возле своей машины, попавшей в другое ДТП. Мужчина скончался на месте.

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Маша Шмурыгина, 27.09.2017, 14:03
Тэги: ДТП
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