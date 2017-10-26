Страшное ДТП под Екатеринбургом: Geely протаранила ВАЗ

Водителя и двух пассажиров доставили в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Сегодня в 7.05 на 1-м км Арамильского тракта произошло страшное ДТП. Водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Geely.

фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

– В результате аварии в больницу № 36 с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель иномарки не пострадал, – сообщили в ГИБДД.

Судя по фотографиям с места аварии, отечественная легковушка вряд ли подлежит восстановлению.

Областная ГИБДД в очередной раз обращается к водителям с просьбой не лихачить и учитывать непростые погодные условия.

Снег и дождь ухудшили состояние проезжей части и видимость на дороге. Сцепление колес с дорогой стало ниже, а обзорность – хуже.

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