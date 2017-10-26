В центре Екатеринбурга на пешеходном переходе сбили дедушку

Мужчина переходил улицу на "зеленый".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

ДТП с пешеходом случилось в центре Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в четверг вечером мужчина 1947 года рождения попал под колеса легковушки на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова.

– Водитель Nissan Almera ехал по улице Бажова со стороны улицы Малышева и при повороте налево на проспект Ленина на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд мужчину, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, – рассказали в полиции.

Пенсионера доставили в ГТБ № 36 с сотрясением и обширной гематомой лба.

Напомним, в октябре для водителей, которые не пропускают пешеходов, увеличили штрафы.

Штраф подняли с 1 500 до 2 500 рублей.

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