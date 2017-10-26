В Свердловской области товарный поезд протаранил легковушку

Двух женщин госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
Сегодня утром в поселке Гидролизный, что под Ивделем, товарный поезд из шести вагонов протаранил ВАЗ-2111 на переезде. По информации ГИБДД, машиной управляла женщина, которая не остановилась на запрещающий сигнал светофора.
– Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Вместе с ней в автомобиле на переднем пассажирском сиденье находилась еще одна женщина. Ее также осматривают врачи, – добавили в Госавтоинспекции.
- Машинист пояснил, что видел автомобиль еще на подъезде к путям, и легковушка останавливалась у знака "Стоп", но потом снова тронулась.
- В момент ДТП водитель и пассажир автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности.
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