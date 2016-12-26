Машина с водителем и тремя попутчиками перевернулась под Каменском-Уральским

Автомобиль Киа Рио ехал из Шадринска в Екатеринбург.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В ночь на вторник, 27 декабря, на 38 километре автодороги «Южный обход» под Каменском-Уральским перевернулся автомобиль Киа Рио, в салоне которого находились четыре человека, рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД.

За рулем автомобиля находилась девушка. В салоне с ней ехали трое попутчиков, которых она нашла через Интернет. Водитель не справилась с управлением и вылетела за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся.

Девушка-водитель и молодой человек-пассажир получили сотрясение головного мозга. Две пассажирки получили более серьезные травмы – они не были пристегнуты ремнями безопасности.