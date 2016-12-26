На Эльмаше грузовик сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет

Пенсионерка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Сегодня, 27 декабря, днем на улице Шефской, 44, в Екатеринбурге грузовик сбил женщину пенсионного возраста, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В момент аварии грузовик MAN поворачивал направо. По какой-то причине он не пропустил 84-летнюю женщину и сбил ее. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С таким диагнозом ее госпитализировали в ГКБ №23.