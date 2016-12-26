В центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса

Никто не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В центре Екатеринбурга утром 27 декабря столкнулись два маршрутных автобуса, сообщила НАШЕЙ очевидец Наталия Танюшина.

Большой автобус 018-го маршрута врезался в заднюю часть другого маршрутного автобуса, который стоял на остановке на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта. По словам Наталии, авария произошла по вине 018-го автобуса, который не затормозил вовремя.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. У автобуса 018-го маршрута от удара треснуло лобовое стекло.

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