В центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса

Никто не пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
В центре Екатеринбурга утром 27 декабря столкнулись два маршрутных автобуса, сообщила НАШЕЙ очевидец Наталия Танюшина.
Большой автобус 018-го маршрута врезался в заднюю часть другого маршрутного автобуса, который стоял на остановке на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта. По словам Наталии, авария произошла по вине 018-го автобуса, который не затормозил вовремя.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. У автобуса 018-го маршрута от удара треснуло лобовое стекло.
- Это не первое ДТП с участием маршрутных автобусов в Екатеринбурге за последнее время. Так, 24 декабря на улице Амундсена фура врезалась в автобус 014-го маршрута. В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, пострадали три человека, в том числе ребенок.
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21 декабря на улице Луганской неуправляемый внедорожник устроил ДТП с двумя автобусами. Пассажиров в момент аварии в общественном транспорте не было, никто не пострадал.
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В конце ноября на улице Щербакова произошло серьезное ДТП: в лобовом столкновении двух автобусов «Богдан» маршрута № 37 и «Икарус» маршрута № 54 пострадали 11 человек.
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