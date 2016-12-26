В Ревде водитель отечественной легковушки с крымскими номерами сбил 12-летнего мальчика

Мальчик получил ушиб ног.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Сегодня, 27 декабря, около 14:20 на улице Жуковского в Ревде водитель красной отечественной легковушки с крымскими номерами (92 регион) сбил 12-летнего мальчика, сообщает revda-info. Водитель не остановился и уехал в сторону улицы Горького. Мальчик получил ушиб ног.
Сейчас инспекторы ГИБДД ищут невнимательного водителя. Опознать машину можно по наклейке с левой стороны на заднем бампере «Взаимопомощь на дорогах».
- Всех, кто что-то знает о местонахождении этого водителя, просят позвонить по любому из номеров: 02, 5-15-68 (дежурная часть полиции) или 5-22-00 (ГИБДД).