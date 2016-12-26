В Ревде водитель отечественной легковушки с крымскими номерами сбил 12-летнего мальчика

Мальчик получил ушиб ног.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Сегодня, 27 декабря, около 14:20 на улице Жуковского в Ревде водитель красной отечественной легковушки с крымскими номерами (92 регион) сбил 12-летнего мальчика, сообщает revda-info. Водитель не остановился и уехал в сторону улицы Горького. Мальчик получил ушиб ног.

Сейчас инспекторы ГИБДД ищут невнимательного водителя. Опознать машину можно по наклейке с левой стороны на заднем бампере «Взаимопомощь на дорогах».