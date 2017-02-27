Авария на Малышева заблокировала движение троллейбусов

Там столкнулись две «Тойоты» и автобус.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Сегодня, 28 февраля, вечером на улице Малышева в Екатеринбурге встали троллейбусы. Движение оказалось заблокированным из-за аварии, об этом НАШЕЙ сообщил очевидец.
По его словам, там столкнулись «паровозиком» «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Камри» и автобус. Сейчас там скопилось около пяти троллейбусов, которым авария перекрыла путь. Заблокированы средний и правый ряды.
В ГИБДД данную информацию пока не прокомментировали.
- Движение стоит в обе стороны: к пересечению Малышева с Восточной и центру. Пробку из-за аварии видно и на сервисе «Яндекс.Пробки». По его данным, скорость движения на этом участке не превышает 5 км/час.