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Авария на Малышева заблокировала движение троллейбусов

Авария на Малышева заблокировала движение троллейбусов
16+
Фото: Типичный Екатеринбург
Там столкнулись две «Тойоты» и автобус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Сегодня, 28 февраля, вечером на улице Малышева в Екатеринбурге встали троллейбусы. Движение оказалось заблокированным из-за аварии, об этом НАШЕЙ сообщил очевидец.

По его словам, там столкнулись «паровозиком» «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Камри» и автобус. Сейчас там скопилось около пяти троллейбусов, которым авария перекрыла путь. Заблокированы средний и правый ряды.

В ГИБДД данную информацию пока не прокомментировали.

  • Движение стоит в обе стороны: к пересечению Малышева с Восточной и центру. Пробку из-за аварии видно и на сервисе «Яндекс.Пробки». По его данным, скорость движения на этом участке не превышает 5 км/час.
Юнна Зузенкова, 28.02.2017, 18:10
Тэги: ДТП, Эксклюзив
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