Авария на Малышева заблокировала движение троллейбусов

Там столкнулись две «Тойоты» и автобус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Сегодня, 28 февраля, вечером на улице Малышева в Екатеринбурге встали троллейбусы. Движение оказалось заблокированным из-за аварии, об этом НАШЕЙ сообщил очевидец.

По его словам, там столкнулись «паровозиком» «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Камри» и автобус. Сейчас там скопилось около пяти троллейбусов, которым авария перекрыла путь. Заблокированы средний и правый ряды.

В ГИБДД данную информацию пока не прокомментировали.