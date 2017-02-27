На свердловской трассе внедорожник врезался в фуру: четверо госпитализированы, ребенок в коме

Авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

На трассе Пермь - Екатеринбург днем 28 февраля в столкновении иномарки и фуры пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя пассажирка, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Автомобили столкнулись на 259 километре Пермского тракта. 36-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил грузовик «Вольво», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

столкновении пострадали все, кто был в «Тойоте» - водитель и три его пассажира, в том числе 13-летняя девочка. В состоянии комы ее доставили в больницу, остальные пострадавшие также госпитализированы с различными травмами.