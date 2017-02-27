На «трассе смерти» Екатеринбург – Серов иномарка насмерть сбила мужчину, гулявшего посреди дороги

Водитель не заметил пешехода в сумерках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Сегодня, 28 февраля, около 8 часов утра на 220 километре автодороги Екатеринбург – Серов иномарка насмерть сбила мужчину, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Мужчина-пешеход, личность которого пока не остановили, находился посреди проезжей части. В это время 36-летний водитель «Исузу» ехал из Серова в сторону Нижнего Тагила. Машина сбила мужчину и тот погиб на месте аварии. Позже автомобилист рассказал, что не заметил пешехода в сумерках.