На дороге на Новосвердловскую ТЭЦ «Лексус» вылетел на встречу и лоб в лоб столкнулся с минивеном

Двух пассажиров доставили в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Утром во вторник, 28 февраля, на дороге на Новосвердловскую ТЭЦ водитель за рулем «Лексуса» на большой скорости наехала на снежный вал и вылетела на встречку. Там она столкнулась с минивеном. В ДТП есть двое пострадавших, как уточнили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

— Авария произошла в 8.20 около дома на Высоцкого, 58. Женщина 1979 года рождения двигалась по дороге к ТЭЦ, со стороны Высоцкого в сторону ЕКАД. В итоге она наехала на снежный вал, автомобиль вынесло на встречную полосу. В это время на встречке ехал минивен «Тойота». В результате столкновения в аварии пострадали две пассажирки минивена. Водители обоих автомобилей не получили травм, — уточнили для НАШЕЙ в пресс-службе ГИБДД.

Медики госпитализировали двух пассажирок «Тойоты». 17-летняя девушка получила сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. Ее увезли в ДГБ№9. Женщина 1984 года рождения доставлена в больницу №36 с переломом левого бедра и сотрясением головного мозга.