В Екатеринбурге из-за столкновения на Луначарского встали трамваи

На перекрестке с Шевченко «Ниссан» не пропустил общественный транспорт.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Сегодня, 28 февраля, в Екатеринбурге на улице Луначарского трамвай столкнулся с иномаркой на путях, написал e1.
По словам очевидцев, ДТП произошло около 7 утра. Водитель легковой иномарки «Ниссан» не пропустил трамвай и получил удар в бок автомобиля.
Из-за аварии, произошедшей на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко, было остановлено движение в сторону вокзала. Трамваи встали от гостиницы «Исеть» в сторону ж/д вокзала.
- В диспетчерской ТТУ подтвердили, что было ДТП. Там также отметили, что пострадавших нет. Чтобы не задерживать движение, участники аварии решили написать расписки и разъехаться.