В Екатеринбурге из-за столкновения на Луначарского встали трамваи

На перекрестке с Шевченко «Ниссан» не пропустил общественный транспорт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Сегодня, 28 февраля, в Екатеринбурге на улице Луначарского трамвай столкнулся с иномаркой на путях, написал e1.

По словам очевидцев, ДТП произошло около 7 утра. Водитель легковой иномарки «Ниссан» не пропустил трамвай и получил удар в бок автомобиля.

Из-за аварии, произошедшей на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко, было остановлено движение в сторону вокзала. Трамваи встали от гостиницы «Исеть» в сторону ж/д вокзала.