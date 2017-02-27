В Ревде женщина впала в кому после встречи с грузовиком

Она не дошла несколько метров до пешеходного перехода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В понедельник, 27 февраля, вечером на улице Карла Либкнехта, 65, в Ревде женщину сбил грузовик, пишет revda-info.

47-летняя женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. До пешеходного перехода она не дошла всего несколько метров. В этот момент к ней приближался грузовик УАЗ. Она не успела проскочить, и грузовик ее сбил.