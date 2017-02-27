В Свердловской области двум подросткам грозит тюрьма за гонки на ворованном ВАЗе

Полицейским пришлось пуститься в погоню за школьниками.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
В Тавде полицейские после погони задержали двух школьников, угнавших автомобиль, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 28 февраля.
Наряд ДПС заметил подозрительный ВАЗ в третьем часу ночи 23 февраля на одном из перекрестков в Тавде. Во время поворота из автомобиля выпрыгнул молодой человек, сидевший на пассажирском месте, и побежал в сторону парка. ВАЗ при этом продолжил движение с большей скоростью.
Полицейские пустились в погоню за ВАЗом со включенными маячками и сиреной, по громкоговорителю требуя от водителя остановиться. Погоня продолжалась до тех пор, пока водитель «Жигулей» не потерял управление и не врезался в сугроб на обочине дороги.
- Полицейские задержали молодых людей, которые находились в машине - 14-летнего водителя и 13-летнего пассажира. Позже выяснилось, что «Жигули» школьники угнали, потому и пытались скрыться от полиции.
- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, школьникам может грозить до семи лет тюрьмы.